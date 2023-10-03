Vali Ustaoğlu, huzurevinde yaşlı bireylerle bir araya geldi

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Balıkesir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte huzurevi sakinleri ile bir araya geldi.

Göreve başladığı günden bu yana toplumun bir çok kesimine devletin sıcaklığını samimiyetiyle hissettiren Vali Ustaoğlu, programda huzurevi sakinleriyle yakından ilgilendi. Geçmişin izlerini günümüze taşıyan ve gelecek nesillere tecrübeleriyle ışık tutan büyüklerin moral bulduğu programda konuşan Ustaoğlu, her birinin devletin birer birer emaneti olduğunu ve bir sıkıntıları olduğunda her zaman yanlarında olduğunu unutmamalarını söyledi. Ustaoğlu, "Bu anlamlı gününüzde sizlerle birlikte olmak istedik. Allah sizlere sağlık sıhhat versin. Sizin yüzünüz güldükçe biz mutlu oluyoruz. Sizler bizim başımızın tacı, kıymetli büyüklerimizsiniz." ifadelerini kullandı.

Müzikli güzel bir eğlence yaşanan ve pasta kesimiyle devam eden programda İsmet amca okuduğu "15 Temmuz" şiiriyle büyük alkış aldı.

Huzurevinde sakinleri kendileriyle yakından ilgilenen, onlarla sohbet eden ve hatıra fotoğrafları çektiren Vali Ustaoğlu’na bu anlamlı günlerine ortak oldukları için teşekkür ettiler.