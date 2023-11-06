Vali Ustaoğlu'ndan cam seyir terası ve Hasanboğuldu'ya ziyaret

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Eşi Şenay Ustaoğlu ile birlikte bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak üzere Edremit’i ziyaret etti.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve Eşi Ayşe Odabaş’ın eşlik ettiği ziyaret programında Vali Ustaoğlu, ilk olarak çok sayıda endemik bitki türünü bünyesinde barındıran ve Kazdağları’nın önemli noktalarından 836 rakımlı Şahinderesi Kanyonunun üst kesimlerinde bölge turizminin güçlendirilmesi ve dört mevsim boyunca turizm faaliyetlerinin arttırılması amacıyla hayata geçirilen Kazdağları Cam Seyir Terasını ziyaret etti.

Kazdağı Milli Parkı’nın sahip olduğu kültürel değerlerin ön plana çıkarılması, sürdürebilir bir turizm altyapısı oluşturarak bölgenin kültür turizmi destinasyonuna katkı sağlanması amacıyla hayata geçirilen cam seyir terası 2023 yılı turizm sezonunda 50 bin kişiyi ağırladı. Turistlerin ziyaret ederek yoğun ilgi gösterdiği Kazdağları Cam Seyir Terası ile ilgili Milli Parklar Şefi Yasir Özerhan’dan bilgiler alan Vali Ustaoğlu, daha sonra Tarihi Antandros Şehrini Koruma, Kurtarma ve Yaşatma Derneği’nin faaliyet yürüttüğü Tarihi Abdullah Efendi Konağında dernek faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Vali Ustaoğlu Hasanboğuldu Mesire Alanını ziyaret ederek Kazdağlarının en önemli hikayelerinden biri olan Hasan ve Emine’nin hikayesini dinleyerek incelmelerini sürdürdü.