Vali Ustaoğlu, tarihi camileri ziyaret etti

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Ayvalık'ta bulunan tarihi camileri gezdi.

Vali Ustaoğlu, tarihi camileri ziyaret etti
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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Ayvalık’ta bulunan tarihi camileri gezdi.

Beraberinde eşi Şenay ve kızı Sude Ustaoğlu ile beraber, tarihi Hayrettin Paşa ve merkezde bulunan tarihi Çınarlı ve Saatli Camii’ne hayran kalan Ustaoğlu, camilerin güzelliği içerisine yapılanlar vs değil, camilerin güzelliği içindeki cemaat ile daha güzelleştiğine dikkat çekti. Ustaoğlu, ayrıca Taksiyarhis ve Rahmi Koç Müzesi gezerek yetkililerden geniş bilgiler aldı.

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