Vali Yardımcısı Çorav ve Müdür Damkacı sağlık çalışanları ile buluştu

Bilecik Vali Yardımcısı Akgün Çorav ve Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, sağlık çalışanları ile bir araya geldi.

Bilecik Vali Yardımcısı Akgün Çorav ve Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen iftar programında sağlık çalışanları ile bir araya geldi. Vali Yardımcısı Corav ve İl Müdürü Damkacı, iftar öncesi sağlık personeli ile sohbet ederek talep ve şikâyetlerini dinledi. Müdür Damkacı program sırasında yaptığı konuşmada, "Bugün birlikte iftar açıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan-ı Şerif’inizi tekrar tebrik ediyorum. Allah güzel Ramazanları ve Ramazan Bayramlarını nasip etsin" dedi.