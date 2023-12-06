Vali Yavuz açıkladı: '2017'den bu yana 20 bin 343 yabancıyı sınır dışı ettik'

Yasadışı göçle mücadele için kent merkezine kurulan mobil göç noktasını gezen Kocaeli Vali Seddar Yavuz, "Valilik olarak 2017’den bu yana 20 bin 343 yabancıyı sınır dışı ettik. 2023 yılı içerisinde şu ana kadar 4 bin 916 kişiyi sınır dışı etti. Bu yıl ilimizden 3 bin 743 yabancı yakalanmış ve geri gönderme merkezlerine geri gönderilmiştir. Bu konudaki çalışmalarımız artarak devam edecektir" dedi.

Kocaeli Valiliği, İl Göç İdaresi bünyesinde İzmit ve Gebze’de mobil göç noktasını kurdu. Düzensiz göçle mücadele çalışmalarında kullanılacak olan mobil araçta, kişilerin kaçak durumda olup olmadığı, izin süreleri kontrol edilecek. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Kavak, İzmit Kent Meydanı’nda kurulan mobil göç noktasını ziyaret etti.

"Bin 104 kilometre fiziki duvar örerek, görüntüleme ve teknik cihazlarla sınırları kontrol ediyoruz"

Düzensiz göçle mücadelede kararlı olduklarını söyleyen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Bu çerçevede her türlü teknolojik imkanı kullanmaya devam ediyoruz. Sınır güvenliğine özel önem veriyoruz. Şu ana kadar bin 104 kilometre fiziki duvar örerek görüntüleme ve teknik cihazlarla sınırları kontrol ediyoruz. Diğer taraftan yasal olarak ülkemize giriş yapan, yasal süreç içerisinde ülkemizden ayrılmayarak yasadışı konumuna düşen veya yasadışı yollarla ülkemize giren düzensiz göçle mücadele etmek üzere farklı araçlar kullanıyoruz. Bunlardan bir tanesi de mobil uygulama göç noktasıdır. Bir tanesi İzmit merkezde diğeri ise Gebze kent meydanında konuşlandırdık. Güvenlik birimlerimiz sahada şüphelendikleri yapancılara kimliklerini, pasaportlarını veya bilgilerini sorarak süratle aracımıza getirerek, teknolojik altyapıdan istifade ederek parmak izi ve diğer görüntüleme yöntemleri ile yasal olarak ülkemizde kalıp kalmadığını tespit ediyor. Eğer yabancı şahısların ülkemizde yasal kalma hakkı yok ise geri gönderme merkezlerine gönderilmek suretiyle ülkemizden sınır dışı ediliyor" diye konuştu.

"Valilik olarak 2017’den bu yana 20 bin 343 yabancıyı sınır dışı ettik"

Uygulamanın ilk olarak Dışişleri Bakanlığı tarafından İstanbul’da uygulandığını söyleyen Vali Yavuz, "Şimdi de diğer büyük illerimizde uygulama yayılmış durumda. Özellikle ülkemizin etrafındaki istikrarsızlıklar, savaş ve iş çatışmalar sebebiyle Türkiye’ye akın etme ihtimali bulunan yabancılarla ilgili olarak yoğun mücadele yürüttüğümüzü herkes biliyor. Valilik olarak 2017’den bu yana 20 bin 343 yabancıyı sınır dışı ettik. 2023 yılı içerisinde şu ana kadar 4 bin 916 kişiyi sınır dışı ettik ve ilimizden 3 bin 743 yabancı yakalanmış ve geri gönderme merkezlerine geri gönderilmiştir. Bu konudaki çalışmalarımız artarak devam edecektir. Bu vesileyle emek veren Emniyet Müdürü ve teşkilatına, Jandarma komutanı ve personeline, fedakarca çalışan göç idaresi çalışanlarına teşekkür ediyorum.