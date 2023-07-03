Vali Yavuz'dan Dilovası'ndaki olaylara ilişkin açıklama

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde iki grup arasında büyüyen ve çevik kuvvetin müdahalesiyle son bulan olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Konu adli ve idari yönden soruşturulmaktadır. Bütün vatandaşlarımızın bu konuda sakin, sağduyulu olmalarını, toplumumuzu karıştırmak isteyenlere fırsat vermemelerini özellikle rica ediyoruz. Dün akşam bütün toplanan kalabalık sayısı 150’yi geçmeyen, sınırlı sayıda bir vatandaşımız oraya gelmiştir. Kendilerine de bu konunun doğrusu anlatılmıştır ve dağılım gerçekleşmiştir" dedi.

Mimar Sinan Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde bir evcil köpeğin zehirlendiği iddiası üzerine iki grup arasında tartışma başlamış, daha sonra olay taşlı, sopalı kavgaya dönüşmüştü. Çevik kuvvet ekipleri olaya müdahale ederek, büyümesini önlemiş, köpeğin ölüm sebebiyle ilgili de inceleme başlatılmıştı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, bugün olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Yavuz, "Bir evcil hayvanın, köpeğin öldürülmesinden şüphelendikleri şahıslarla ilgili yaşanan tartışma ve tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi neticesinde bölgede bulunan güvenlik görevlilerimiz olaya müdahale etmiştir. O akşam için sorun çözülmüştür. Daha sonra ölen köpeğin ölüm sebebiyle ilgili gerekli teknik inceleme ve tahliller yapılması için numuneler alınmış ve ilgili kuruma gönderilmiştir. Daha sonra sosyal medyada birtakım provokatif paylaşımlar yapılmaya başlandı. Gerçeğe aykırı bir beyan oluştu. Videodan hareketle bir sonuç elde etmek istendi. Biz başından itibaren bu konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğümüz, istihbarat birimlerimiz, gerekli teknik çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Elbette hayvanın ölümünden büyük bir üzüntü duyduk. Çünkü biz her canlıya merhamet ve şefkat gösteren bir medeniyetin mensuplarıyız. Fakat bu konunun başka bir mecraya çekilmesi de bizi açıkçası üzdü. Daha sonra dün akşam biliyorsunuz bu yabancı karşıtlığına dönüştü" dedi.

"Herhangi bir vatandaşımızın evine direkt saldırı gerçekleşmemiştir"

Konunun incelendiğini ve hiçbir vatandaşın evine direkt saldırı gerçekleşmediğinin tespit edildiğini belirten Vali Yavuz, "Her pazartesi olduğu gibi emniyet, asayiş ve koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik. Güvenlik birimlerimiz de şehrimizin güvenliğini ele aldık ve daha sonra da buraya muhtarlar toplantısına geldik. STK’larımızla, muhtarlarımızla buluştuk. Onların ihtiyaç ve sorunlarıyla alakalı görüştük. Konuyu onlarla da elbette masaya yatırdık ve konuştuk. Bütün vatandaşlarımızdan özellikle çağrımız şudur; sosyal medya maalesef içerik ve paylaşımlar itibariyle çarpıtılmaya ve farklı amaçlarla kullanılmaya müsait bir alandır. O yüzden bu konuda herhangi bir vatandaşımızın evine direkt bir saldırı gerçekleşmemiştir. Dilovasılı kardeşlerimizle, özellikle köpeği ölen ve onun yakın arkadaşları mahallede bulunanlarla o mahallede mukim olan ve geçici koruma altındaki yabancılar arasında çok kısa süren bir olay meydana gelmiştir. Olayın özeti budur. Hayati tehlikesi bulunan ya da herhangi bir ağrı alan kimse yoktur" diye konuştu.

“Bütün vatandaşlarımızın sağduyulu olmasını, toplumumuzu karıştırmak isteyenlere fırsat vermemelerini rica ediyoruz”

Konunun adli ve idari yönden soruşturulduğunu ifade eden Vali Seddar Yavuz, “Bu olaylara karışanlarla ilgili, Cumhuriyet Başsavcılığımız adli süreci başlatmış ve olaya karışanlarla ilgili adli işlem de yapılmıştır. Bu olaya karıştığını değerlendirdiğimiz yabancılardan 10 tanesi de tedbir amaçlı geri gönderme merkezimize teslim edilmiştir. Konu adli ve idari yönden soruşturulmaktadır. Bütün vatandaşlarımızın bu konuda sakin, sağduyulu olmalarını, toplumumuzu karıştırmak isteyenlere fırsat vermemelerini özellikle rica ediyoruz. Güvenlik birimlerimiz ve devletimiz her alandadır ve konuya hakimdir. Biz de bugün bu değerlendirmeleri yapmak üzere buradayız. Ayrıca bazı sosyal medya mecralarında olayın çok abartıldığını sanki binlerce insanın tepki gösterdiği gibi bir yaklaşım içindeler. Dün akşam bütün toplanan kalabalık sayısı 150’yi geçmeyen, sınırlı sayıda bir vatandaşımız oraya gelmiştir. Kendilerine de bu konunun doğrusu anlatılmıştır ve dağılım gerçekleşmiştir. Tabii bu çerçevede özellikle Kocaeli’de yaptığımız düzensiz göç ilgili mücadelemizden de bahsetmek istiyorum. 2017’den bu yana ilimizden 17 bin 599 yabancı sınır dışı edilmiştir. Sadece 2023 yılında şu ana kadar güvenlik birimlerimizce 2 bin 474 kişi yakalanmış ve bunlardan 2 bin 172’si deport edilerek ülkelerine gönderilmiştir. Düzensiz göçle mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir ve valiliğimiz özellikle yakalanan düzensiz göç ve sınır dışıyla ilgili işlemleri sürekli basına duyurmaktadır" ifadelerini kullandı.