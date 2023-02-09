Vali Yazıcı: 'Depremzedelerin bir gece daha bölgede kalmalarını istemiyoruz'

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, depremzede vatandaşların bir gece daha bölgede kalmalarını istemediğinin altını çizerek, "Bu gece 20 otobüsümüz yola çıkıyor. Yarın da bir 20 tane daha yola çıkacak. Depremzede vatandaşlarımızı hızlıca o bölgeden çıkaracağız” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, depremde evsiz kalanların bölgeden tahliye edilmesi için de çalışmalar süratle devam ediyor. Bu çerçevede Vali Ersin Yazıcı başkanlığında depremzedelerin bölgeden tahliyesi için Antalya’daki ulaştırma firmalarının sahipleri ile “Deprem Değerlendirme Toplantısı” yapıldı. Yaklaşık 1 saat süren toplantıya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin ve ulaştırma firmalarının sahipleri katıldı.

"Hepimizin acısı büyük"

Toplantıdaki konuşmasına başsağlığı dileklerini ileterek başlayan Vali Yazıcı, “Öncelikle hepimizin başı sağ olsun. Maalesef ki bu deprem felaketinde binlerce insanımızı kaybettik. Çok sayıda da yaralımız var. Hepimizin acısı büyük. Yaralılarımıza karşı görevimizi devlet millet olarak yapmaya çalışıyoruz. Antalya olarak depremin ilk anından bu yana her türlü desteği vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Zaten Türk milleti tarih boyunca devletiyle birlikte hareket edip hayırseverliğini hep göstermiştir. Bu felakette de bunu net bir şekilde görüyoruz. Birçok felaketin üstesinden geldik. Allah’ın izniyle bu felaketin üstesinden de geleceğiz” şeklinde konuştu.

"Depremzedeleri misafir etmeye başladık"

Antalya’da yardımların toplanmaya devam ettiğine dikkat çeken Vali Yazıcı şunları söyledi:

“Antalya olarak yardımlarımız toplanmaya ve hızlıca bölgeye ulaştırılmaya devam ediyor. Bizden il olarak 600 bin yatağımız olduğu için öncelikli olarak depremzedelere kalacak yer ile ilgili bir beklenti vardı. Yaptığımız toplantılar sonucu bunu çözdük. Yakın tarihte Van depreminden sonra da burada depremzedeleri misafir ettik. Antalya olarak üzerimize düşen görevi her zaman yapıyor ve yapmaya da hazırız. Otelcilerle yaptığımız görüşmelerde 19 bin 400 oda aldık. Oda da kalacak sayısına göre 50 binin üzerinde bir sayı çıkıyor. KYGM’de de 18 bin kapasitemiz var. Bunu da kullanabiliriz. Şehrimize Kahramanmaraş, Malatya ve Diyarbakır’dan depremzedeleri kabul edeceğiz. 3 ilin misafir olması için planlama yaptık. Bu noktada aksama olmaması için çalışılmalarımıza devam ediyoruz. Bireysel olarak depremzedeler geliyor. Bunları kabul etmeye başladık.”

"Otellerimiz hazır"

Hatay ve Kahramanmaraş’ın depremde en çok zarar gören bölgeler olduğunu söyleyen Vali Yazıcı, “Bu iki ilimiz depremde büyük zarar gördü. Bunlardan Hatay’ı Muğla’ya, Kahramanmaraş’ı da bize verdiler. Bu bölgelerimizden şehrimize transferler başladı. Deprem bölgelerinden şehrimize uçaklar ve otobüsler kalkmaya başladı. Bu süreci daha da hızlandırmak için biz de burada koordine olup bölgeye otobüs yollayarak depremzedelerimizi bölgeden çıkaralım. İlk olarak Kahramanmaraş’a otobüslerimizi gönderip, depremzede vatandaşlarımızı şehrimize getirelim. İnsanlarımızı bir an önce bu sıkıntının içerisinden çıkaralım. Yerlerimiz ayrıldı, otellerimiz hazır. Bunun için bir araya geldik. İnşallah sizin de desteklerinizle vatandaşlarımızı bir an önce şehrimize getireceğiz” ifadelerini kullandı.

"40 otobüs yola çıkıyor"

Depremzedelerin fazladan bir gece daha deprem bölgelerinde vakit geçirmelerini istemediğini vurgulayan Vali Yazıcı, “Bu gece 20 otobüsümüz saat 24.00’de yola çıkacak. Ertesi gün de 20 otobüsümüz bölgeye gidecek. Depremzedelerimizin fazladan bir gece daha orada olmalarını istemiyorum. Yardımlarınız ve iş birliğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Rabbim işlerinizi kolaylaştırsın” dedi.

Toplantıda söz alan ulaştırma firmalarının sahipleri, bölgedeki depremzedeleri en iyi şekilde ve hızlıca bölgeden taşıyacaklarını ifade ettiler.