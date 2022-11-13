Vali Yerlikaya: '(Taksim'de patlama) 4 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi yaralandı'

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Taksim'de yaşanan patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 38 kişinin yaralandığını açıkladı.

Vali Yerlikaya: '(Taksim'de patlama) 4 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi yaralandı'
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Sosyal medya hesabından patlamaya ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Yerlikaya, "İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi de yaralandı. Yaralılarımız tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.