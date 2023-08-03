Vali Yıldırım, YKS'de ilk bine giren öğrencilerle bir araya geldi

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 2023 Yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) TYT, Sayısal, Eşit Ağırlık, Sözel ve Dil puan türleri başarı sıralamasında ilk bin içinde yer alan öğrencileri kabul etti.

Vali Yıldırım, YKS’de ilk bine giren öğrencilerle Valilik toplantı salonunda bir araya geldi. Ziyaret sırasında öğrencilere hitaben bir konuşma yapan Vali Yıldırım, “Hepinizi tebrik ediyorum. Ailenizin, okulunuzun, Tekirdağ’ın gururu oldunuz. Sizleri gördüğümüz için yarınlara çok daha umutla bakıyoruz. Yarınlar daha iyi olacak. Sizler bizlerin yerlerini alacaksınız ama bizden daha iyi işler yapacaksınız. Eğer bugünün öğretmenlerinde, idarecilerinde, mühendislerinde ne görüyorsanız siz daha yüksek merdivenlere çıkacaksınız. Sizlere olan umudumuz çok yüksek." dedi.

Yıldırım, öğrencilere nasihat ederek "Bu dönemleri en iyi şekilde en büyük kazanımlarla geçirmeye gayret edin. İlgi alanınızda ve çalışmayı düşündüğünüz alanda kendinize ne kadar çok bilgi yüklerseniz yarınlara o kadar çok daha fazla hazır olur ya da eşdeğerlerinizden o kadar çok yukarıda olursunuz. Sizlerin elde ettiği bu başarı hakikaten küçümsenmeyecek bir başarıdır. Herkesin gıpta ile baktığı bir başarıdır. Hepinizi tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Vali Yıldırım başarılı öğrencilere çeşitli hediyeler taktim etti. Yıldırım, öğrencilere ve ailelerine Tekirdağ Valiliği’ni gezdirerek tarihi binadaki resimler, fotoğraflar ve sancaklar hakkında bilgi verdi. Günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından ziyaret sona erdi.

Ziyaret sırasında öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, aileleri, öğretmenleri ve okul müdürleri eşlik etti.