Validen kimyasal sızıntının olduğu bölgede musluk suyu içerek 'güvenli' mesajı

ABD’nin Ohio eyaletinde yer alan East Palestine kasabasındaki tren kazasının ardından yaşanan kimyasal sızıntı sonrası Ohio Valisi Mike DeWine, East Palestine’de ziyaret ettikleri bir evde musluk suyu içerek bölgedeki suların temiz olduğu mesajını verdi.

ABD’nin Ohio eyaletinde yer alan East Palestine kasabasındaki tren kazasının ardından yaşanan kimyasal sızıntı sonrası tartışmalar devam ederken, Ohio Valisi Mike DeWine bölgedeki su kaynaklarının temiz olduğunu musluk suyu içerek halka kanıtlamaya çalıştı. Vali DeWine, East Palestine’de Kongre üyesi Bill Johnson ve Çevre Koruma Ajansı (EPA) Yöneticisi Michael Regan ile bir evi ziyaret etti.

Bölgede, tren kazasının ardından yaşanan vinil klorür sızıntısını temizleme çalışmaları devam ederken, Vali DeWine ve yanındakiler, evdeki musluktan birer bardak su içerek halka bölgedeki suların temiz olduğu mesajını verdi. DeWine, East Palestine’de belediye su kaynağının haftalık olarak test edildiğini ifade ederek, EPA tarafından yapılan testlerinde suyun içilebilir olduğunu gösterdiği aktardı.

East Palestine kasabası yakınlarında 3 Şubat’ta kimyasal madde taşıyan 150 vagonlu trenin, 11’i kimyasal madde taşıyan 50 vagonu raydan çıkmıştı. Kazanın ardından yangın çıkmış, bazı vagonlarda patlamalar meydana gelmişti. Kaza nedeniyle bölgeye yüksek miktarda kimyasal madde yayılması nedeniyle binlerce kişi için tahliye emri verilmişti.