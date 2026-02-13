Valiliğin itirazına rağmen belediye ve TSO'nun oylarıyla pideye zam geldi

Bilecik’te Ramazan aynın yaklaşmasıyla birlikte her sene olduğu gibi bu yıl da pide fiyatlarının belirlenme süreci başlarken, bu yıl sadece pideye 5 TL zam yapıldı.

Bilecik’te geçen yıl 330 gram pide 25TL’den satılırken, bu yıl Bilecik Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin teklifi üzerine Ramazan pidesinin gramajı 300’e düşürülüp fiyat ise 30 TL’ye çıkarılması komisyona sunuldu. Teklif edilen zammın enflasyon oranının üzerinde olması sebebi ile Bilecik Valiliği itirazda bulundu. Vali Yardımcısı Şahin Arsal’ın başkanlığında tekrar toplanan fiyat ve tarife belirleme komisyonunda Valilik, Ticaret Müdürlüğü ve Defterdarlığın ’Red’ oyuna rağmen Bilecik Belediyesi adına Başkan Yardımcısı Güven Sönmez, Esnaf Odası Başkanı Halit Gölcan ve Bilecik TSO adına Genel Sekreter Gürkan Akyol’un kabul oylarıyla eşitlik sağlandı. Mevzuata göre eşitlik olması halinde komisyon başkanının oyunun 2 sayılması nedeniyle pidede gramaj düşümü yapılmazken, sadece 5 TL zam yapıldı.

Yapılan zam oranının enflasyon oranının üzerinde olması ve vatandaştan yana oy kullanması gereken Bilecik Belediyesi’nin karşı oy kullanması kamuoyunda tepkilere neden oldu.