Valilik Konağı'ndaki 'köpek ölümü' olayının görüntüleri ortaya çıktı

Sakarya Valiliği tarafından dün gece yapılan açıklamanın ardından, Valilik Konağı bahçesinde bir köpeğin ölümüyle neticelenen olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda, ehliyetsiz bahçıvanın kullandığı aracın manevra yaptığı esnada köpeğin üzerinden geçtiği görülüyor.

Sakarya Valiliği, dün yaptığı bilgilendirmede, konut bahçesinde görevli ehliyetsiz bir bahçıvanın emniyet hizmet aracını yaklaşık 15 dakika süreyle izinsiz kullandığını ve bu esnada bir yavru köpeğin öldüğünü doğrulamıştı. Valilik açıklamasında, görevli emniyet personelinin aracın kullanıldığından haberdar olmadığı ve olaydan yaklaşık yarım saat sonra bilgi sahibi oldukları belirtilmişti. Gerekli güvenlik tedbirlerine riayet edilmemesi ve oluşan zafiyet nedeniyle ilgili personel hakkında başlatılan idari inceleme devam ediyor.

Görüntüler ortaya çıktı

Meydana gelen kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ehliyeti olmadığı belirtilen şahsın aracı konut bahçesi içerisinde kullandığı, yolun ortasında duran iki köpekten yavru olanının üstünden geçişi ve ardından durumu fark edip köpeğin yanına gidişleri yer alıyor.