Valilik kuvvetli fırtına için uyardı

Sakarya Valiliği, sosyal medyadan yarın için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Valilik kuvvetli fırtına için uyardı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Sakarya Valiliği, sosyal medyadan yarın için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden elde edilen bilgilerin neticesinde Sakarya Valiliği, sosyal medyadan yarın için vatandaşları kuvvetli fırtına hususunda uyardı. Valiliğin sosyal medyasından yapılan açıklamada, “İlimizde rüzgarların yarın öğle saatlerinden itibaren güney yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Olumsuz hava şartlarında yaşanabilecek durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman