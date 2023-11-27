Valilik kuvvetli fırtına için uyardı
Sakarya Valiliği, sosyal medyadan yarın için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.
Sakarya Valiliği, sosyal medyadan yarın için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden elde edilen bilgilerin neticesinde Sakarya Valiliği, sosyal medyadan yarın için vatandaşları kuvvetli fırtına hususunda uyardı. Valiliğin sosyal medyasından yapılan açıklamada, “İlimizde rüzgarların yarın öğle saatlerinden itibaren güney yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Olumsuz hava şartlarında yaşanabilecek durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.