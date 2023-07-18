Valilik uyardı, o saatlere dikkat

Yarından itibaren sıcak hava dalgasının etkisine girmesi beklenen Sakarya genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Sakarya Valiliği, sıcak hava sebebi ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, 19 Temmuz Çarşamba günü itibari ile Sakarya’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde olması bekleniyor. Sakarya Valiliği tarafından vatandaşlara yapılan uyarıda, 37 dereceye çıkması beklenen sıcak havada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre; tüm yurtta etkili olan sıcak hava dalgasının ilimizde de yarından itibaren mevsim normallerinin 3 ila 8 derece (35-37 derece) üzerine çıkması bekleniyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere; vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirleri olmaları gerekmektedir” denildi.