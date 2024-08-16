Valilik uyardı: sıcaklıklar 3 ile 5 derece artması bekleniyor

Güneş etkisinden dolayı güneş çarpmalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini dile getirilen açıklamada Meteoroloji’ye göre; İstanbul’da Pazartesi’den itibaren hava sıcaklıklarının artarak önümüzdeki hafta boyunca mevsim normallerinin 3 ilâ 5 derece üzerinde seyretmesi, en yüksek sıcaklığın 31-33 °C aralığında olması tahmin ediliyor. Dikkatli olunmalıdır. Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ila 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.

