Valilik ve AFAD sağanağa karşı uyardı

Sakarya Valiliği ve AFAD yarından itibaren Sakarya genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışa karşı uyarılarda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre 8 Haziran Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren başlayıp Pazar günü akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen gök gürültülü sağanak yağışa karşı Sakarya Valiliği ve AFAD uyarılarda bulundu. Olumsuz hava koşullarında yaşanabilecek durumlara karşı dikkat ve tedbirli olunması gerektiği vurgulanan paylaşımda, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre; ilimizde yarın (08.07.2023 Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren başlaması ve Pazar günü akşam saatlerinde kadar devam etmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; ilimiz genelinde şiddetli (50-100 kg/metrekare) ve doğu ilçelerinde aşırı şiddetli (100 kg/metrekare üzeri) olması tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek ‘sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar’ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.