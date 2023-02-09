Valilikten 'sahte bina denetimi' uyarısı

Kayseri Valiliği tarafından yapılan duyuruda, hasar tespit çalışması konusunda vatandaşlara ihtarda bulunan şahıslara karşı uyarı yapılarak, “ “Binaya girmeyin, derhal boşaltın” gibi sözlere ve duyumlara itibar etmeyiniz” ifadelerine yer verildi.

Kayseri Valiliği tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Depremden dolayı hasar tespit çalışmaları sadece Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personeli tarafından yapılmaktadır. Personellerde tanıtıcı yelek ve yaka kartları bulunmaktadır. “Binaya girmeyin, derhal boşaltın” gibi bir uyarı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya Kayseri Valiliğimiz tarafından yapılmamıştır. Lütfen bu gibi sözlere ve duyumlara itibar etmeyiniz. Alo 181 numaralı hattı arayan ve kayıt oluşturulan binalar için Kurum personelince denetim yapılacak ve başvuru sahipleri aranarak bilgi verilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”