Valilikten İstanbul için uyarı: Yarın akşamdan itibaren dikkat!
İstanbul Valiliği, pazar akşam saatlerinden itibaren kent genelinde hava sıcaklıklarının 4 ila 8 derece düşeceğini açıkladı. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgasının Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alacağı bildirildi.
İstanbul Valiliği, pazar akşam saatlerinden itibaren kent genelinde hava sıcaklıklarının 4 ila 8 derece düşeceğini açıkladı. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgasının Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alacağı bildirildi.
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, İstanbul’da pazar gecesi başlayacak olan soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklar 21 dereceye kadar düşecek. Valilik, vatandaşları özellikle pazartesi sabah saatlerinde beklenen soğuk hava konusunda dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Soğuk hava dalgasının perşembe günü itibarıyla bölgeyi terk etmesi bekleniyor. İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Soğuk hava etkisini kaybedene kadar tedbirli olunması önemlidir" ifadelerine yer verdi.