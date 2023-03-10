Valilikten kuvvetli fırtına ve sağanak yağış uyarısı

Sakarya Valiliği, meteorolojik verilere göre hafta sonu beklenen kuvvetli fırtına ve sağanak yağışa karşı uyarılarda bulundu.

Sakarya Valiliği, meteorolojik verilere göre hafta sonu beklenen kuvvetli fırtına ve sağanak yağışa karşı sosyal medyadan uyarılarda bulundu. Valiliğin sosyal medyadan yaptığı uyarıda, “Meteoroloji verilerine göre; İlimizde yarından itibaren kuvvetli fırtına ve sağanak yağış beklenmektedir. Olumsuz hava şartlarında yaşanabilecek durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.