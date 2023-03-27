Valilikten kuvvetli fırtına ve sağanak yağış uyarısı

Sakarya Valiliği, meteorolojik verilere göre şehirde yarından itibaren beklenen kuvvetli fırtına ve sağanak yağışa karşı uyarılarda bulundu.

Valilikten kuvvetli fırtına ve sağanak yağış uyarısı
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Sakarya Valiliği, meteorolojik verilere göre şehirde yarından itibaren beklenen kuvvetli fırtına ve sağanak yağışa karşı uyarılarda bulundu.

Sakarya Valiliği, meteorolojik verilere göre 28 Mart Salı gününden itibaren beklenen kuvvetli fırtına ve sağanak yağışa karşı sosyal medyadan uyarılarda bulundu. Valiliğin sosyal medyadan yaptığı uyarıda, “Meteoroloji verilerine göre; İlimizde yarından itibaren kuvvetli rüzgar, soğuk ve yağışlı havanın etkisine girmesi beklendiğinden olumsuz hava şartlarında yaşanabilecek durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.