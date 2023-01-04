Valinin jestine öğrencilerden kahve daveti

Ertuğrulgazi Lisesi öğrencileri, okul bahçesine asfalt isteklerini duyarsız kalmayan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’yı kahve içemeye davet etti.

Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi tarafından Ertuğrulgazi Lisesi bahçesinde asfaltlama çalışmaları yapılarak, öğrenciler için daha düzenli ve kullanılabilirliği yüksek alanlar oluşturuldu. Bunun üzerine öğrenciler sosyal medya üzerinden Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’yı okula kahve içmeye davet ettiler. Vali Kızılkaya’da öğrencileri kırmayarak onlarla birlikte okulda öğle yemeği yiyerek kahve içti.

Çalışmalardan memnun olan öğrenciler, “Valimiz okulumuza geldi ve bizlerle birlikte yemek yedi. Kendimizi çok değerli hissettik. Hem bize yemekte misafir olduğu için hem de bahçemizin düzenleme çalışmaları için çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.