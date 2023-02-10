Van Büyükşehir Belediyesi tüm imkânlarıyla deprem bölgesinde

Van Büyükşehir Belediyesi, 345 araç ve 884 personeliyle deprem bölgesinde aralıksız çalışıyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın koordinasyonunda Malatya’da yoğun bir çalışma yürüten ekipler, bir yandan lojistik destek sağlarken bir yandan da arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına destek veriyor. Ekipler ayrıca sıcak yemek ve yardım çalışmalarını da aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki yıkıcı depremin ardından bölgeye yardımlar devam ediyor. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’dan da depremin ilk saatlerinden itibaren bölgeye çok sayıda arama kurtarma, teknik destek personeli ve iş makineleri ile yardım malzemeleri gönderildi.

Tüm imkânlarını depremzedeler için seferber eden Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri geceli gündüzlü çalışıyor. Canla başla çalışan ekipler, kent merkezi ve kırsal mahallelerde vatandaşlara temel gıda, giyim ve ihtiyaç malzemeleri ulaştırmak için adeta zamanla yarışıyor.

Çalışmalarını Malatya’da yoğunlaştıran ekipler, depremzede vatandaşların da teveccühünü kazandı.