Van'da 3 terörist yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da düzenlenen operasyonda 3 teröristin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van’da düzenlenen operasyonda 3 teröristin yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, Van’da gerçekleştirilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, “Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde Van İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalarda 3 bölücü terör örgütü mensubu tespit edildi. Şahısların ikametlerine yönelik Van İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonda 3 terörist gözaltına alındı. 2 adet savunma tipi el bombası, 2 adet tabanca ele geçirildi” ifadelerine yer verdi.
Bakan Yerlikaya, terörle mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.