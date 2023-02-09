Van'da duygulandıran yardım: Bileziklerini depremzedelere gönderdi

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen depremin ardından Van’ın İpekyolu ilçesinde sürdürülen yardım kampanyası çerçevesinde koordinasyon merkezine gönderilen bir koliden ziynet eşyası çıkması herkesi duygulandırdı.

İpekyolu kaymakamlığı ve belediyesinin koordinesinde Van Atatürk Lisesi Spor Salonu ve Zaferler İlk ve Ortaokulu Spor Salonuna vatandaşların getirdiği battaniyeler, kıyafet ve gıda maddeleri gibi yardım malzemeleri depremden etkilenen bölgelere gönderilmek üzere tırlarla gönderiliyor. Gelen yardımlar içerisinde bazı vatandaşların kıymetli eşyalarını da göndermesi duygulu anların yaşanmasına neden oluyor. Bir koli içerisinde altın bileziklerini gönderen ve ismi belli olmayan yardımsever vatandaşın desteği, koordinasyon merkezinde çalışanların duygulu anlar yaşamasına neden oldu.

Konu ile ilgili bir açıklamada bulunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, “Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. 7’den 70’e tüm halkımız canla başla deprem bölgesine yönelik yardım çabası içindedir. Bizlerde burada hem kurum yetkilileri hem STK temsilcileri hem de gönüllü toplum kuruluşlarımızla birlikte yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bugün itibariyle içinde acil ihtiyaç malzemelerinin olduğu 75 tırı deprem bölgesine sevk ettik. Depremi yaşayan duyarlı Vanlı hemşehrilerimizin destekleri aralıksız olarak devam ediyor” dedi.

Aydın, zaman zaman duygulandıran yardımlara da şahitlik ettiklerini belirterek, “2 gün önce bir yavrumuz babasıyla birlikte Yardım Koordinasyon Merkezimize gelerek kumbarasında biriktirdiği paraları yetkililerimize teslim etti. Yine hayırsever bir yavrumuz bir koli içerisine gıda maddeleri ile birlikte kumbarasını göndermiş. İçinde 75 TL’lik bir tutar vardı. Bu durum bizleri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı. Bu gün yine bir yardım kolisi içinde hayırsever bir vatandaşımız altın bileziklerini deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılanması amacıyla göndermiş. Tüm bu yardımlar millet olarak birlik ve beraberliğimizin ne denli önemli olduğunu göstermek açısından son derece önemlidir. Ben bugüne kadar yardımlarını ve desteklerini esirgemeyen tüm hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.