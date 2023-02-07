Van'da hasta kurtarma operasyonu

Van Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Erciş ve Çaldıran’da hasta kurtarma çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, kentte etkili olan kar yağışıyla mücadele ederken, bir yandan da hasta ve yolda mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu. Çaldıran ilçesi Yukarı Sağmalı Mahallesi’nde yaşayan 75 yaşındaki KOAH hastası Mehmet Raşit Demir aniden fenalaştı. Demir’in durumunun kötüye gitmesi üzerine yakınları 112 acil servisine haber verdi. Bunun üzerine harekete gecen ekipler, Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Yukarı Sağmalı Mahallesi’ne doğru yola çıktı. Fırtına ve yoğun kar yağışının olduğu yolda iş makinalarıyla ilerleyen ekipler, 3 saatlik zorlu yolculuğun ardından mahalleye ulaştı. Yaşlı adama evinde ilk müdahaleyi yapan ekipler daha sonra ambulansla Çaldıran Devlet Hastanesine getirdi. Durumu iyi olan Demir, hastanede tedavi altına alındı.

Yolu kardan kapanan Erciş ilçesi Tırmıklı Mahallesi’nde doğum sancıları tutan bir kadın da sağlık ekiplerinin kontrolünde evinden alınarak hastane götürüldü.

Ayrıca Muradiye ilçesi Akbulak grup yolu Beyaztas mevkiinde tipiden dolayı yolda mahsur kalan çok sayıda araç ve vatandaş da Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarılarak mahallelerine ulaştırıldı.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu kentte ekipler aralıksız bir şekilde çalışıyor.