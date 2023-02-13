Van ekibi deprem bölgesinde yaralı hayvanları tedavi ediyor

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremden etkilenen Malatya’da Van ekiplerinin aralıksız çalışması devam ederken, ekipler enkazdan yaralı çıkarılan hayvanların da tedavisini yapıyor.

Deprem bölgesinde vatandaşların yaralarının sarılması için her alanda insanlara dokunan Van ekipleri, sahipsiz ve enkazdan yaralı çıkarılan hayvanların da yardımına koşuyor. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri Akçadağ ilçesi kırsalında enkazdan çıkan yaralı bir köpeği tedavi etmek için mobil hayvan sağlık aracıyla kilometrelerce yol kat etti. Enkazda ayağı kırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar oluşan köpeğe müdahale eden ekipler, enfeksiyon riski olan yaraları da tedavi ederek köpek maması bırakarak mahalleden ayrıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Salih Allahverdi, “İlk etapta bir mobil hayvan hastanesi, 5 veteriner hekim, 10 yardımcı personel, 2 mama dağıtım aracı ve 30 ton mama ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her can bizim için kıymetlidir” dedi.

Köpeğinin çok acı çektiğini belirten Mehmet Tuncel, “Köpeğimi tedavi ettiniz. Allah sizden razı olsun” ifadelerini kullandı.