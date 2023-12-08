Van hudut hattında 143 kilogram toz esrar ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 143 kilogram toz esrar ele geçirildiğini açıkladı.

Van hudut hattında 143 kilogram toz esrar ele geçirildi
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EditörEditör
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 143 kilogram toz esrar ele geçirildiğini açıkladı.

MSB’den yapılan açıklamaya göre sınırlarda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartalları Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 143 kilogram toz esrar ele geçirdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman