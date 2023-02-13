Van jandarması 55 kişiyi enkazdan sağ kurtardı

Van İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan askerler tarafından Kahramanmaraş ve Malatya’da yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 55 kişi sağ olarak kurtarıldı.

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından 6 Şubat 2023 günü saat 04.17 sıralarında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem bölgesindeki faaliyetler için toplam bin 378 personel görevlendirildi. Malatya ve Kahramanmaraş’ta arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra sıhhiye, yardım dağıtımı çalışmalarına da destek veren Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6-13 Şubat tarihleri arasında toplam 358 enkaza müdahale edilmiş, 55 kişinin sağ olarak kurtarılması sağlandı.