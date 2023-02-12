Van Valiliği koordinasyonunda depremzedelere sıcak yemek

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ilk gününden itibaren Malatya için seferber olan Van Valiliği koordinasyonunda depremzedelere kurulan aşevlerinde sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

Depremin ardından Van, Malatya için seferber oldu. Depremden etkilenen vatandaşlara destek için başta temel ihtiyaçlar olmak üzere yardım malzemesi taşıyan yüzlerce tırın sevk edildiği Malatya’da, iş makinaları ve binlerce personel yaraları sarmak için çalışmalarını gece gündüz aralıksız sürdürüyor.

Van’dan bölgeye giden ekipler tarafından Malatya’nın birçok noktasına kurulan aşevlerinde günlük yaklaşık 100 bin kişiye sabah kahvaltısı ve 2 öğün sıcak yemek çıkartılıyor.

Depremden sonra İçişleri Bakanlığı tarafından Malatya’da görevlendirilen Van Valisi Ozan Balcı, “Kardeş ilimiz Malatya’da yaraları en kısa sürede saracağız. Birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde bu zor günleri aşacağız” dedi.