Vanspor FK Başkanı Feyat Kıyak: 'Bu sene şampiyon olacağız'

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Vanspor FK’da Başkan Feyat Kıyak, bu sene hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta normal sezonu beşinci sırada bitiren ve play-off ilk turunda 1461 Trabzon FK’ya elenen Vanspor FK, 2023-2024 sezonunda şampiyon olmak istiyor. Kırmızı-beyazlı ekipte Başkan Feyat Kıyak, İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu.

Bu yıl şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını dile getiren Kıyak, “Geçtiğimiz hafta grup kuralarımız çekildi. Zor bir gruptayız. Geçtiğimiz sezon play-off oynadık ancak 1. Lig’e yükselmeyi başaramadık. Bu yıl bunu başarmak istiyoruz” diye konuştu.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Başkan Kıyak, “Bu güzide şehir en iyisini hak ediyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarımız da devam ediyor. Güçlü ve dinamik bir yapı oluşturarak en kısa zamanda hedeflerimize ulaşmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.