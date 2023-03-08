Vapurda köpek krizi: Kaptan seferi iptal etti

Kadıköy-Beşiktaş vapurunda sokak köpeği olduğu gerekçesiyle kaptan seferi iptal etti. Vapurda yolcu olarak bulunan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Kadıköy-Beşiktaş vapurunda sokak köpeği olduğu gerekçesiyle sabah saat 09.15’te yapılması planlanan sefer iptal edildi. Gemi kaptanı, vapura sokak köpeğinin bindiğini gerekçe göstererek seferi gerçekleştirmeyeceğini belirtti. Bunun üzerine vapurdaki yolcular duruma tepki gösterdi. Yolcuların tepkisi üzerine bir anons daha yapan kaptan, vapurdan inilmesini isteyerek, "Gemimiz boş olarak iskeleden hareket edecektir" dedi. Yolcular ise kaptana tepki gösterdi. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.