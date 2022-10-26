Vardar'a Çolakoğlu'ndan teşekkür geldi

Silivrispor Yönetim Kurulu Üyesi ve Silivri Otomobilciler ve Şoförler Odası Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Vardar kulübe maddi manevi desteklerinden dolayı teşekkür edildi. Silivrispor Kulüp İkinci Başkanı Nuri Çolakoğlu bizzat Vardar’a teşekkür ederek desteklerinin devamını da dileyen isim oldu.