Vardar'a Çolakoğlu'ndan teşekkür geldi
Hafta sonu oynanan ve Silivrispor'un 1-0 galip gelerek önemli bir üç puana uzandığı maç öncesinde Silivrispor Yönetim Kurulu Üyelerinden İsmail Vardar'a desteklerinden dolayı İkinci Başkan Nuri Çolakoğlu'ndan teşekkür geldi.
Silivrispor Yönetim Kurulu Üyesi ve Silivri Otomobilciler ve Şoförler Odası Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Vardar kulübe maddi manevi desteklerinden dolayı teşekkür edildi. Silivrispor Kulüp İkinci Başkanı Nuri Çolakoğlu bizzat Vardar’a teşekkür ederek desteklerinin devamını da dileyen isim oldu.