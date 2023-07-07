Varis tedavisinde gelinen son nokta: VenaBLOCK

Türk bilim insanları tarafından INVAMED laboratuvarlarından varis tedavisinde kullanılmak için geliştirilen ve üretilen VenaBLOCK, 80’den fazla ülkeye ihraç ediliyor.

Uzmanlar, toplumda sıkça görülen önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu dile getiriyor. Damar yollarında bir doluşum sorunu olarak ön plana çıkan varis hastalığının belirtileri, bacaklarda mavi mor şişlikler, ağrı, bacaklarda ağırlık hissi, bacaklarda şişlik, bacaklarda uyuşukluk ve kaşınma olarak görülüyor. Genetik yatkınlık, aşırı kilo, hareketsiz bir yaşam tarzı, gebelik ve uzun süre ayakta kalma gibi nedenler varisin oluşumundaki sebepler olarak gösteriliyor. Ayrıca, uzmanlar varislerin bireyin yaşam kalitesini giderek bozduğu ve birçok tedavi seçeneğinin bulunduğuna dikkati çekerek, kateter kılavuzlu siyanoakrilat yapışkan kapatma sisteminin son yıllarda varis tedavisinde kullanılan popüler bir yöntem olduğunu belirtiyor.

VenaBLOCK’la hastalar 1 saat içerisinde taburcu ediliyor

INVAMED laboratuvarlarında geliştirilen ve özellikle büyük ve kıvrımlı varislerin tedavisinde seçenek olarak ön plana çıkan VenaBLOCK, minimum invazivlikle damar içinde çalışarak hastalara rahatlama sağılıyor. Bu yöntemle ultrason eşliğinde varisli damarın içine yerleştirilen kateter vasıtası ile varisin duvarına varisin duvarına yapışkan özellikte olan siyanoakrilat çözeltisi enjekte edilerek varisin bloke olması sağlanıyor. Ayrıca, 10-15 dakika işlem süresi sayesinde hastanın 1 saat içerisinde taburcu edilmesi ve normal yaşantısına dönmesine imkan veriyor.

Ayrıca minimal invaziv yöntemle yapılan tedaviler sayesinde, işlem sonrası elastik bandaj ve varis çorabı kullanımına gerek kalmıyor.