Varnalı konutlarında anahtar ve tapu teslim sevinci

Silivri Belediyesi, ilçede dev bir projeye daha imzasını attı. 26 Eylül 2019 tarihinde Silivri merkezli meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından riskli yapı olduğu gerekçesiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yıkım kararı verilen ve yıkım işlemi Silivri Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Varnalı Konutlarında, kentsel dönüşüm çalışmaları tamamlandı. Silivri Belediyesi iştiraki Silivri İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (SİYTAŞ) ve Saral İnşaat iş birliğiyle kentsel dönüşümü tamamlanan Varnalı Konutlarında hak sahipleri, düzenlenen törenle anahtarlarını teslim aldı. Yapımı 15 ay gibi kısa bir sürede biten Varnalı Konutları; 16.487 metrekare kullanım alanına ve 1.251 metrekare ticari alana sahip. 8 blok, 116 daire, 7 iş yeri ve 130 araç kapasiteli bir otoparkın bulunduğu Varnalı Konutlarında daire alanları; brüt 110 metrekare / net 80 metrekare olarak tasarlandı. Silivri’nin bilinen en eski kooperatiflerinden biri olan Varnalı Konutlarının yenilenmesiyle birlikte burada yaşayan vatandaşlar afetlere karşı dayanıklı, yepyeni ve modern dairelerine kavuşmuş oldu.

ERSOY: “HEPİMİZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN”

Törende konuşan hak sahibi Nurten Ersoy, “Bugün konutlarımızın anahtarları teslim ediliyor. Çok mutluyuz. Bu proje Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz ve Saral İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saral sayesinde oldu. Hepimize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

SARAL: “VOLKAN YILMAZ BİZİ BUGÜNE KADAR MOTİVE ETTİ”

Anahtar teslim töreninde konuşan Saral İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saral, “Başkanımız Volkan Yılmaz bizimle konuştuğunda buradaki kentsel dönüşüm projesini bir sosyal proje olarak görmemizi istemişti. Saral İnşaat, 50 yılı aşan bir süredir insan odaklı birçok hizmet yapmıştır. Bizim ilkelerimizin en başında önce insan sonra yaşam geliyor. Saral İnşaat bu ilkelerinden hiçbir zaman vazgeçmedi. Bu güzel projeyi tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kadar insanımızı kentsel dönüşüm projesiyle tekrar hayata bağlamaktan ve yaşanabilir konutlar üretmekten dolayı çok gururluyuz. Sayın Volkan Yılmaz’a ayrı bir parantez açmak istiyorum: Bizi bugüne kadar hem motive etti hem de bu projenin ne kadar önemli olduğunu bizlere hissettirdi. Kendisine bunun için çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Burada yaşayacak bütün sakinlere huzurlu, mutlu ve güvenli bir hayat temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN YILMAZ: “KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNE DEVAM EDECEĞİZ”

Törende konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Varnalı Konutları kentsel dönüşüm projesinin anahtar teslimindeyiz. Ülke olarak yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremler bize acı bir tecrübe oldu. Ben bu depremlerde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı ve yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Varnalı Konutları, Silivri’nin bilinen en eski kooperatiflerinden biriydi. Dışarıdan baktığımızda bu binalar bir depremi beklemeden yıkılır mı endişesini taşıdığımız zamanlar oldu. Hak sahiplerinin müteahhitlerle görüşmelerinin defaten sonuçsuz kalmasının ardından bize müracaat ederek yardım talebinde bulundular. Biz kendilerine, Silivri Belediyesi olarak ‘biz bu gibi projelere rant odaklı değil insan odaklı, yaşam odaklı baktığımızı ve her türlü fedakârlığa hazır olduğumuzu’ ifade etmiştik. Silivri Belediyesi olarak bu projeyi yapmak için kolları sıvadığımızda 1,5 yıl boyunca birçok gerekli gereksiz prosedür ile karşılaştık. Normalde benim bunu bir kenara iterek ‘olmuyor’ deyip bırakmam gerekiyordu. Silivri merkezli meydana gelen depremden sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın yapmış olduğu denetimlerde buranın yıkım kararı alındı ve Silivri Belediyesi olarak biz bu yapıyı yıktık. Yıkıldıktan sonra da burada bir can kaybı endişesi kalmadığı için esasında bu kentsel dönüşüm projesini askıya alabilirdik. Ama biz askıya almadık ve sözümüzde durduk. 20’nin üzerinde müteahhide teklif yolladık. Lakin proje maliyetleri nedeniyle tekliflerimize olumlu yanıt alamadık. En son Mustafa Saral Bey ile bir toplantı sırasında, ‘Silivri’ye çok şey kattınız, Silivri de size çok şey kattı. Gelin, bu projeyi Saral İnşaat olarak bir miktar zarar da etseniz, para kazanamasanız da firmanızın kataloğuna bir sosyal sorumluluk projesi olarak katın’ dedik. Sağ olsunlar kendileri hiç ikiletmeden ‘Başkanım bu işe başlayalım’ dediler. Mustafa Saral şahsında Saral ailesine çok teşekkür ediyorum. Burada 68 hak sahibimiz vardı. Uzun ve meşakkatli bir imza protokolünden sonra uzlaştık. Silivri Belediyesi kendi haklarının çoğundan feragat etti. Hak sahiplerinden yalnızca 70.000 TL alarak, dairelerini tek bir metrekare küçültmeden bütün hak sahiplerine teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Mesai arkadaşlarıma, Saral İnşaat’a ve bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Her zaman söylüyorum; Silivri Belediyesi olarak belki bu kentsel dönüşüm projelerinin tamamını yapamayız ama Hz. İbrahim’i yakacak ateşi söndüremeyeceğini bildiği halde o ateşe su taşıyan karınca misali, biz de bu ateşe su taşımaya devam edeceğiz. Bu projeler vatandaşla kamunun el birliği ve güç birliğiyle artarak devam etmeli. Vatandaşlarımız metrekaresinin küçülmesini de istemiyor ilave ücret ödemek de istemiyor ancak imar planları ve kat planları ortada. Müteahhitler bu şekilde bırakın para kazanmayı zarar ederler. Hal böyle olunca da kentsel dönüşüm projeleri ilerleyemiyor. Belediyelerin imkânları da ortada. Ama Silivri Belediye Başkanı olarak herkesin huzurunda söz vermek istiyorum: Biz bu kentsel dönüşüm projelerinin üzerine yenilerini ekleyerek devam edeceğiz.” diye konuştu.

“VATANDAŞLARIMIZIN HUZURU VE SAĞLIĞI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Silivri Belediyesi olarak afetlere karşı yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Yılmaz, “26 Eylül 2019’da Silivri merkezli meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Silivri Belediyesi olarak çok önemli çalışmalara imza attık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının tüm belediyelerden istemiş olduğu Kentsel Dönüşüm Strateji Belgemizi, 2 yıl gibi kısa bir sürede tamamladık. Bu belge ile beraber şehrimizdeki tüm afet risklerini, afetlere karşı kuvvetli ve zayıf yönlerini belirledik. Detaylı bina stoğumuzu çıkardık. Kentimizde zemin etütleri noktasında çok büyük eksiklikler vardı. Aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) görevi olan mikrobölgeleme çalışmalarını yine 1,5 yıl gibi kısa bir sürede Silivri Belediyesi olarak biz tamamladık. Şehrin tamamında sondaj çalışmaları yaparak zemin etütlerini ve mikrobölgeleme çalışmalarını bitirerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza onaylattık. Boğluca Deresi çevresinde yapı yasaklı alan vardı. Bu nedenle bölgede yaşayan vatandaşlarımız eski binalarını yıkıp yerine yenisini yapamıyordu. Bu sorun dere ıslahından sonra 10 yıl beklemişti. Bizim kararlı mücadelemiz ve kararlı çalışmalarımız neticesinde 2 yıl içinde Boğluca Deresi etrafındaki yapı yasaklı alanı kaldırdık. Orada yaşayan vatandaşlarımız bu sayede binalarını yıkıp yeni binalarını yapabilecek duruma geldiler. 4 yılın sonunda Türkiye’de gıpta ile takip edilen Afet Koordinasyon Merkezimizi kurduk. Türkiye’de AFAD’a akredite olan 2. belediye olduk. Silivri Arama Kurtarma ekiplerimiz Türkiye’de meydana gelen afetlere çok hızlı bir şekilde müdahale edebiliyor. Ekiplerimiz geçtiğimiz yıl 150.000 kişiye afet eğitimi verdi. Böylece Silivri Belediyesi, Türkiye’de en fazla afet eğitimi veren belediye oldu. Biz bu çalışmaların hepsini afet riskleriyle karşı karşıya olan Silivri’deki vatandaşlarımızın huzuru ve sağlığı için yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz.” dedi.

TOĞAN: “BU PROJE ÖRNEK OLSUN”

Törendeki son konuşmayı yapan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “6 Şubat’ta meydana gelen deprem, bu projenin ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Artık hepimiz uzmanların olası İstanbul Depremi ile ilgili söylediklerini biliyoruz. Bugün mü yarın mı olacağını bilmiyoruz ama İstanbul’da 7’nin üzerinde bir deprem olacağı kesin gibi bir şey. Sahilimize 15 km uzaklıkta bir fay hattının Silivri’nin hemen kenarından geçtiği de ayrı bir gerçek. O nedenle afetlere hazırlık ve kentsel dönüşüm anlamında Silivri olarak elimizden geleni yapmak durumundayız. Buradan vatandaşlarımıza da seslenmek istiyorum; 90 metrekare dayanıksız bir evde oturmaktansa 70 metrekare sağlam bir dairede oturmak daha iyidir. Deprem bölgesinde insanlarımızın nasıl acılar çektiğini, nasıl sıkıntılara maruz kaldığını görüyoruz. 50.000 canımızı kaybettik. Başkanımız Volkan Yılmaz az önce mikrobölgeleme çalışmalarından ve zemin etüt çalışmalarından bahsetti. Bu oldukça önemli bir adım. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Hatay’da Amik Ovası’ndan geçen fay hattının üzerine konutlar yapıldığını ifade etmişti. Peki bu nasıl olmuş? Çünkü orada mikrobölgeleme çalışmaları ve zemin etütleri yapılmamış. Dolayısıyla bu zemin etütleri ve mikrobölgeleme çalışmalarının tamamlanmış olması Silivri için bir şans. Ben, Varnalı Konutları kentsel dönüşüm projesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu proje örnek olsun. İnşallah bu projelerin sayısı artar. Ailelerimizle birlikte daha sağlam yapılarda yaşarsak olası bir afete karşı gerekeni yapmış oluruz.” ifadelerini kullandı.

Törene; Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, Saral İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saral, STK temsilcileri ve hak sahipleri katıldı. Konuşmaların ardından hak sahiplerine anahtar teslimi yapıldı ve kurdele kesimi gerçekleştirildi. Daha sonra protokol üyeleri birlikte Varnalı Konutlarında incelemelerde bulundu.