'Varsan, Hayat Var!' Etkinliğiyle Kadınların Güçlü Yolculuğuna Davet
Sinem Karabaş ile kadınların birey olarak toplumdaki yerini keşfetmeye yönelik interaktif eğitim, 22 Temmuz Salı günü Selimpaşa'da gerçekleştirilecek.
Silivri Kent Konseyi tarafından düzenlenen ve Eğitmen, Yaşam Koçu H. Sinem Karabaş’ın katılımıyla gerçekleşecek "Varsan, Hayat Var!" başlıklı etkinlikte, kadınların yaşam içindeki rollerine dair farkındalık oluşturulması hedefleniyor.
Katılımcılar, kadın kimliğiyle değişen, gelişen ve yenilenen toplumsal rollerini keşfederken, birey olarak yaşamın neresinde durduklarını da interaktif sohbetler eşliğinde gözlemleme fırsatı bulacaklar.
Etkinlik, 22 Temmuz Salı günü saat 17.00’de Selimpaşa Toki Emlak Konutları Sosyal Tesis Konferans Salonu’nda yapılacak. Katılımın ücretsiz olduğu programda, katılımcılar kendi içsel yolculuklarına dair farkındalık kazanma imkânı yakalayacak.