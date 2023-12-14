Varşova'da Cumhuriyet'in ve Türkiye-Polonya Dostluk Antlaşması'nın 100. Yılı kutlandı

Varşova Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ve Türkiye-Polonya Dostluk Antlaşması’nın 100. yılını kutlamaya yönelik özel bir etkinlik düzenledi.

Türkiye Cumhuriyeti Varşova Büyükelçiliğinin himayelerinde, Varşova Yunus Emre Enstitüsü tarafından Cumhuriyet’in ve Türkiye-Polonya Dostluk Antlaşması’nın yıl dönümüne ithaf edilen ‘100. Yıl Konseri’ düzenlendi.

Polonya’nın görkemli tarihi mekanları arasında yer alan Wilanow Sarayı’nın ev sahipliğinde düzenlenen konserde piyanist Tutu Aydınoğlu ve flüt sanatçısı Lelya Bayramoğulları sahne aldı.

Bu özel gecede performans sergileyen piyanist Tutu Aydınoğlu ve flüt sanatçısı Lelya Bayramoğulları, Türk ve Polonyalı bestecilerin eserlerini ustalıkla icra ederek izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Konserde Şili, Avustralya, Azerbaycan, Mısır, Bosna Hersek, Çin, Kolombiya, Estonya, Gürcistan, Meksika, Portekiz, Slovenya, İsveç ülkelerinin büyükelçileri, Türkiye ve Polonya’nın diplomatik temsilcileri ile bir araya geldi.

Türkiye’nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş, programın açış konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türkiye-Polonya Dostluk Antlaşması’nın 100. yılının kutlandığı bu gecede konukları ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Büyükelçi Denktaş, Türkiye ve Polonya arasındaki dostluğun öneminin altını çizerek 100 yıl önce imzalanan Dostluk Antlaşması’nın temsil ettiği birlik, anlayış ve karşılıklı saygıyı vurguladı.

Denktaş, konuşmasının son bölümünde programın gerçekleştirilmesinde bulunduğu katkılardan dolayı Varşova Yunus Emre Enstitüsüne ve sanatçılara teşekkürlerini sundu.

Varşova Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Abdüssamed Bilgili ise yaptığı konuşmada, Polonya’da gerçekleştirilen 100. Yıl Konseri’nin iki ülke arasındaki kültürel bağı kuvvetlendirdiğini ve gelecekte iki ülke arasında hatırlanacak dostça bir anı olacağını söyledi.

Konserin ardından davetlilere Türk mutfağının lezzetlerinin ikram edilmesiyle program sona erdi.