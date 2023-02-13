Varto'da hava sıcaklığı eksi 21 dereceye kadar düştü
Muş'un Varto ilçesinde kar yağışının ardından etkisini artıran soğuk hava nedeniyle bugün ilçede termometreler eksi 21 dereceyi buldu.
Muş’un Varto ilçesinde kar yağışının ardından etkisini artıran soğuk hava nedeniyle bugün ilçede termometreler eksi 21 dereceyi buldu.
Varto ilçesinde soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Havaların soğumasının ardından ilçede bina çatılarında buz sarkıtları oluşurken; ev, iş yeri ve arabaların camları buz tuttu. İlçenin Sibirya soğuklarının etkisi altına girdiğini söyleyen Bülent Apak adlı vatandaş, “Hava özellikle akşam saatlerinde çok soğuyor. Allah depremzede kardeşlerimizin yardımcıları olsun” dedi.
Derelerin donduğu ilçede hava sıcaklığının ise eksi 21 derece olarak ölçüldüğü bildirildi.