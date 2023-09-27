Vaşaklar yaşamını koruma altında sürdürüyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, korunan alanlarda yaşamını sürdüren vaşakların görüntülerini paylaştı.

DKMP Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, vaşakların yavrularıyla birlikte korunan alanlarda özgürce dolaştığı belirtilerek, "Doğada her canlı, büyük bir resmin renkli fırça darbeleri gibi bu dünyanın güzelliklerini paylaşıyor. Bu güzel vaşak ailesi de ülkemizin nadide milli parkında huzurla yaşamaya devam ediyor. Milli Parklar yaban hayatımızın korunması için mücadeleye devam ediyor" denildi.