Vatan Bilgisayar'da korkunç olay

Sakarya’nın Erenler ilçesinde faaliyet gösteren Vatan Bilgisayar’ın Müdür Yardımcısı gece saatlerinde depoda iple asılmış halde ölü bulundu. Cansız bedeni bulunan kişinin borçlarını belirttiği bir mektubu da ardında bıraktığı öğrenildi.

Hacıoğlu Mahallesi Sakarbaba Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Vatan Bilgisayar’da meydana gelen olayda, Müdür Yardımcısı 35 yaşındaki Ali S.’den haber alamayan iş arkadaşları mağazanın deposuna girdi. Burada Ali S.’yi iple asılı halde gören arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Ali S.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube ekipleri bilgisayar mağazasının deposunda inceleme yaptı. Yapılan inceleme neticesinde Ali S.’nin yanında mektup bulunduğu ve içeriğinde de borçları sebebiyle intihar ettiğine dair yazı olduğu öğrenildi.