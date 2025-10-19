Vatan Caddesi Cumhuriyet Bayramı provaları nedeniyle trafiğe kapatıldı

İSTANBUL (İHA) İstanbul’da Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yıl dönümü provaları kapsamında bazı cadde ve yollar trafiğe kapatıldı. Bugün kutlamalar sebebiyle 05.45 itibariyle program bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Saat 05.45 itibarıyla sürücüler valilik tarafından belirtilen alternatif güzergahları kullanmaya başladı. Bu duruma göre prova kapsamında n Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Edirnekapı ile 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddeleri ile Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu güney istikameti Adnan Menderes Bulvarı girişleri trafiğe kapatıldı. Adnan Menderes Bulvarı’na çıkan tüm cadde ve sokaklar ile Tatlı Pınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden bulvara katılım da sağlanamayacak.

Provaların bitimine kadar kapatılan yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet ve Fevzipaşa caddeleri ile Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu kullanılabileceği öğrenildi.