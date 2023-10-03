Vatan Caddesi'nde yağmursuyu ve kanalizasyon hatları genişletiliyor

Yalova Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, Vatan Caddesi üzerinde kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı çalışması başlattı.

Yalova Belediyesi tarafından başlatılan altyapı çalışmasında, Vatan Caddesi’nde bulunan kanalizasyon ve yağmursuyu hatları yenilenecek. Yapılan çalışmaların kısa sürede bitmesi beklenirken ardından bölgede içme suyu altyapı çalışması başlatılacak. Mevcut altyapıda yer alan 200’lük boruların yerine yeni döşenecek olan 400’lük kanalizasyon ve bölgesine göre 600’lük yağmursuyu borularıyla bu bölgenin altyapı sorunu çözülmüş olacak.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Yalova Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü yetkilileri, “Vatan Caddesi üzerinde toplam bin 500 metre olacak olan kanalizasyon altyapı çalışması ile bu bölgemiz hem artan nüfus yapısıyla hem de kentsel dönüşümün tamamlanmasıyla nüfus yoğunluğundan dolayı altyapı yetersiz kalacaktı. Bu bölgemizde 200’lük olan kanalizasyon hattı borularını 400’lük, kısmi olarak da yağmursuyu hatlarını ise 600’lük borularla değiştirerek ileride oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmiş olacağız. Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarını kısa sürede tamamlayıp ardından bu bölgemizde içme suyu hatlarını yenileyeceğiz” dedi.