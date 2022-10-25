Vatandaşa büyük kolaylık

Körfez Belediyesi, vatandaşların tapu işlemlerini daha kolay ve tek bir noktada halledebilmesi için İlçe Tapu Müdürlüğü içerisinde Emlak Tahakkuk Şefliği ve Veznesini hizmete açtı.

Körfez Belediyesi, vatandaşların kamudaki işlemlerini daha kolay halledebilmesi adına ilçedeki kurumlarla iş birliğini sürdürüyor. Bu çerçevede Körfez Belediyesi, İlçe Tapu Müdürlüğü içerisinde Emlak Tahakkuk Şefliği ve Veznesini hizmete açtı. Vatandaşların tapu işlemleri öncesinde ve sonrasında belediye gidip gelmek zorunda kalmalarının önüne geçen çalışma ile zaman kaybının da önüne geçilmiş oldu.