Vatandaşı 'Bizimle çalışmak ister misiniz' mesajıyla kandırıyorlar

Tüketici Hakları Derneği Bozüyük Şube Başkanı Hayrettin Sabırlı, son günlerde dolandırıcıların cep telefonlarında yüklü uygulama üzerinden “Bizimle çalışmak istermisiniz” mesajı göndererek birçok vatandaşı dolandırdığını söyledi.

Dolandırıcıların kurdukları yöntemi anlatan THD Başkanı Hayrettin Sabırlı, "Cep telefonlarında bulunan uygulama üzerinden tüketicilere ’Bizimle çalışmak istermisiniz’ mesajları yollanıyor. Bu sorusuna “evet” yanıtı vermeniz ile birlikte farklı 2 kişiye daha yönlendirerek işi kabul ettiğinizi teyit ettiriyorlar. İlk mesajdan sonra telegram uygulamasına aktırılıyorsunuz. Size görev adı altında bazı youtube film reklamlarına yorum yaparak gişelerinin izlenme oranına yardımcı olmanızı istiyorlar ve bu şekilde çalışmalarına destek olmaya başlıyorsunuz. Bu tarz birkaç görevi yaptıktan sonra sizin adınıza özel panel sayfasında ileri görevler veriyorlar ve küçük miktarlar karşılığında bilet alış-satışına yardım etmenizi talep ederek miktarı giderek çoğaltıyorlar. 100 TL yatırarak aldığınız gişe bileti dönüşü 300 TL hemen banka hesabınıza yansıyor. Bu miktar artarak devam ederken sizede katlanarak geri dönüyor. Üst görevi kabul ettiğinizde miktarlarda ciddi artış oluyor. Bu sırada sizi özel grup üyelerinin olduğu farklı bir telegram grubuna alıyorlar. Orada da diğer üst görevi başarıyla bitirenler yazışmalara dahil ediliyor ki o sırada diğer çalışanlar şu miktarı yatırdım şunu kazandım ve şu alışverişi yaptım diye kişisel fotoğraf paylaşıyorlar. Ama siz yazamıyorsunuz. Telegram üzerinde size özel müşteri temsilcisinin verdiği görevleri panel üzerinde yaparken size tanımlanan miktar artınca, yetersiz bakiye uyarısıyla daha fazla bilet satın alma işlemi yapabilmeniz için devam etmek istiyorsanız hazır olduğunuzda iletişime geçin diyerek 3 bin - 5 bin- 10 bin lira gibi sizden para talep ediyorlar. Karşılığında güvence olarak daha önce aldığınız miktarları düşünüyor ve size şirketin ne kadar büyük ve güçlü olduğunu sizin yatırdığınız miktarları alıp kaçarak adlarına leke sürdürmeye tenezzül etmeyeceklerini dair karşılık veriyorlar. Yatırdığınız miktarlar görevin son aşama olduğunu ve sonrasında tüm paneldeki miktarı alabileceğinizi iletiyorlar. Siz miktarı yatırıp dekontu ekran görüntüsü olarak yolluyorsunuz. Fakat görevi yaparken görüyorsunuz ki yine “Yetersiz bakiye” uyarısıyla karşılaşınca, artık bu kadar yeter kimi kandırıyorsunuz dediğiniz anda sizi her yerden silip ortadan kayboluyorlar. Anlayacağınız sizden yüksek miktarlarda para alasaya kadar sizi kandırıyorlar. Dolandırıcılar çok sayıda tüketiciyi, çok para kazanma vaatleriyle kandırarak paralarını alıyorlar. Dolandırıcıların tuzaklarına düşmemeleri için tüketicilerin çok dikkatli olmalarını istiyorum" dedi.