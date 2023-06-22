Vatandaşın güvenliği için metruk binalar yıkılıyor

Körfez Belediyesi, ilçe genelinde can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binaları yıkıyor.

Vatandaşın güvenliği için metruk binalar yıkılıyor
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Silivri Kariyer

Körfez Belediyesi, ilçe genelinde can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binaları yıkıyor.

Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından tespit edilen binalar için yargı sürecinin tamamlanması ile birlikte yıkım kararı alınıyor. Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından da gerekli güvenlik önlemlerinin alınması sonrasında binaların yıkım işlemi gerçekleştiriliyor. Ekipler son olarak Yeniyalı Mahallesi Vişne Sokak’ta bulunan binanın yıkım işlemini gerçekleştirdi.