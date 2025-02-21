Vatandaşın kar çilesi: 'Patron 'işe gel' diyor, nasıl geleceğim?'

Kocaeli’de kar yağışı dolayısıyla bazı noktalarda araçlar yolda kaldı, vatandaşlar uzun süre yolların açılmasını bekledi. Bir vatandaş ise "Patron ’İşe gel’ diyor. Bu karda nasıl gideceğiz onu bile bilmiyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.

Kocaeli’de sabaha karşı etkisini artıran kar yağışı, bazı ilçelerde trafiği olumsuz etkiledi. Yoğun kar nedeniyle birçok araç yolda kalırken, sürücüler zor anlar yaşadı. Kayganlaşan yolda bazı araçlar kontrolden çıkarak maddi hasarlı kazalara neden oldu.

"Patron ’işe gel’ diyor"

Vatandaşlar uzun süre yolların açılmasını beklerken, bir işçi yaşadığı durumu sosyal medyada paylaştı. Karlı yolları görüntüleyerek isyan eden vatandaş, "Patron ’işe gel’ diyor. Patron evde sıcak yatağında yatıyor, ’işe gel’ diyor. Bu karda nasıl gideceğiz, onu bile bilmiyoruz. İyi güzel de bu rampadan nasıl ineceğim? Esarete bak. Patronlar görsün diye paylaşıyoruz, işçilerine biraz değer versinler" sözleriyle tepkisini dile getirdi.