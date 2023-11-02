Vatandaşlar 'MeteoUyarı' ile meteorolojik gelişmelerden haberdar oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce geliştirilen ’MeteoUyarı’ sistemi, vatandaşlara anlık ve güvenilir hava durumu bilgilendirmesi sağlıyor.

’Erken uyarı kuruluşu’ olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli meteorolojik gelişmelerde vatandaşları uyarmak amacıyla geliştirdiği MeteoUyarı sistemi ile can ve mal kaybını en aza indirmeyi amaçlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşları, hava olaylarıyla ilgili yaşanabilecek bir afetten önce uyarmanın görevleri arasında olduğunu ifade etti.

"MeteoUyarı ile anlık güvenilir bilgi akışı sağlıyoruz"

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce geliştirilen ’MeteoUyarı’ sistemi ile anlık, anlaşılır ve güvenilir bilgi akışı sağladıklarını vurgulayan Bakan Özhaseki, "Havacılık meteorolojisi, askerî ve zirai meteoroloji ile daha birçok alanda hava durumu bilgilendirmesi sağlıyor; meteorolojik olumsuzlukları en aza indirmeye çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

“Gözlem istasyonları ile takip ediyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun da vatandaşları can ve mal kaybı yaşanmaması için uyardıklarını belirterek, "Her sabah televizyonu açtığınızda hava durumu bilgisini görüyorsunuz. Ama aslında bunun arkasında çok ciddi bir emek var. Gözlem sistemlerini kullanıyoruz. Bunların içerisinde radarlarımız var. Otomatik, meteorolojik gözlem istasyonlarımız var. Biz bunların hepsini takip ediyoruz. Anlık bilgi veriyoruz" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak ’MeteoUyarı’ sistemi geliştirdiklerini belirten Coşkun, renkli uyarı sistemi ile herkesin anlayacağı bir dilde renklerle vatandaşları uyardıklarını kaydetti.