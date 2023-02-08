Vatandaşlar deprem bölgesine yardım için seferber oldu

Adana'da deprem bölgesine gönderilmek üzere Reşatbey Muhtarlığı önüne vatandaşlar tarafından yardım malzemeleri getiriliyor.

Vatandaşlar deprem bölgesine yardım için seferber oldu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Adana’da deprem bölgesine gönderilmek üzere Reşatbey Muhtarlığı önüne vatandaşlar tarafından yardım malzemeleri getiriliyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Türkiye genelinde deprem bölgesine yapılan yardımlar sürüyor. Adana’da deprem bölgelerine gönderilmek üzere Reşatbey Muhtarlığı önünde vatandaşlar yardım su, gıda, kıyafet gibi yardım malzemeleri topluyor. Burada toplanan yardımlar araçlara yüklenerek deprem bölgelerine gönderiliyor.