Vatandaşlar Endemik Vadi'ye ilgi gösteriyor

Ankara’nın Pursaklar Belediyesi tarafından başkente kazandırılan Endemik Vadi’ye vatandaşlar yaz kış yoğun ilgi gösteriyor.

Ankara’ya özgü endemik bitkiler ile Ankara Keçisi, Ankara Güvercini, Ankara Kedisi, Ankara Tavşanı, yürüyüş yolu ve Orman Köyü’nün bulunduğu Endemik Vadi’ye vatandaşlar gelmeye devam ediyor.

Endemik Vadi’ye gelen vatandaşları tek tek karşılayan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Vadi’ye yönelik bilgiler verirken, vatandaşlar ile sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, burada yaptığı konuşmada, ‘‘En güzel alternatiflerimizin başında gelen Endemik Vadimiz, yoğun bir şekilde ziyaretçi almaya devam ediyor. Endemik hayvanlarımızın yanı sıra Orman Köyümüz ile birlikte çocukların daha çok ilgisini çeken bir yer oldu. Ayrıca birbirinden faydalı, çeşit çeşit bitki çaylarımızdan günün çayını Endemik Vadimizi ziyaret ederek ücretsiz bir şekilde içebilirsiniz. Müsait olanları burayı görmeye, gezmeye bekleriz’’ diye konuştu.