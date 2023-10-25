Vatandaşlar karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarılıyor

Bozüyük’te vatandaşlar, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı tedbirli olmaları konusunda afişlerle uyarılıyor.

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, vatandaşları, havaların soğumasıyla birlikte soba ve şofbenlerin kullanımına bağlı olarak görülen karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı tedbirli olmaları konusunda afişlerle uyarıyor. Vatandaşların karbonmonoksit zehirlenmeleri konusunda bilgilenmeleri, daha duyarlı ve bilinçli davranmaları amacıyla İtfaiye Müdürlüğü’nce hazırlanan afişler ilçe genelinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı duraklara, ana geçiş güzergâhlarına ve kapalı pazar gibi mekânlara asıldı. Ayrıca el broşürü olarak ta hazırlanan bu önemli bilgilendirmeleri pazarda vatandaşlara dağıtan itfaiyeciler vatandaşlardan gelen soruları da cevaplandırdı.

Bilgilendirme afişlerinde Türkiye’de her yıl binlerce kişinin sobadan sızan zehirli gazdan etkilendiğine dikkat çekilerek “Kendinizin ve ailenizin hayatını soba zehirlenmelerine karşı koruyabilmek için kurallara uyalım” ibaresi yer alıyor. Afişlerde ayrıca özellikle lodoslu havalarda soba yakılmaması, yakılmışsa yatarken mutlaka söndürülmesi gerektiği, bacanın duvarda yada pencerede değil mutlaka çatıda olması gerektiği vurgulanıyor.