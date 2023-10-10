Vatandaşlar, Keçiören Belediye Başkanı Altınok'un arabası TOGG'u kullanıyor

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, arzu eden vatandaşlara makam aracı TOGG’u kullandırmaya izin veriyor.

Keçiören Belediyesi tarafından satın alınan ve makam araç olarak hizmet vermeye başlayan Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG yaşlı genç tüm Keçiörenlilerin ilgi odağı oluyor. Belediye Başkanı Turgut Altınok, mahalle ve semt pazarlarını denetimlerken bir araya geldiği vatandaştan TOGG’a ilgi duyan ve merak edenleri kimi zaman evlerine kadar bıraktırıyor kimi zaman da onları şoför koltuğuna oturtarak anı ölümsüzleştirmelerini ve aracı incelemelerini sağlıyor.

Belediyeye ait TOGG’un vatandaşa ait olduğunu söyleyen Altınok, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve yoğun gayretleriyle üretilen yerli ve milli otomobilimiz TOGG ülkemizin yüz akıdır. TOGG inşallah Türkiye ve dünya pazarında önemli bir yere sahip olacak. Devletimizin prestijini artıracak bu projeye her zaman destek veriyoruz. Belediyemize aldığımız TOGG’u vatandaşımızla birlikte kullanıyoruz. Aynı zamanda belediyemize ait kapalı otoparka kurduğumuz şarj istasyonu TOGG kullanıcıları için ücretsiz hizmet veriyor” dedi.